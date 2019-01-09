Северокорейские СМИ оперативно сообщили о поездке Ким Чон Ына в Китай

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8 января северокорейские СМИ сообщили о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын отправился 7 января с официальным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В официальных сообщениях приводится список официальных лиц, сопровождающих северокорейского лидера в поездке. Это четвёртая по счёту поездка Ким Чон Ына в Китай, но о ней северокорейские СМИ сообщают впервые ещё до прибытия Ким Чон Ына в Пекин. Ранее сообщения поступали уже после завершения официальной программы визита или даже после возвращения Ким Чон Ына в Пхеньян. Запоздалые сообщения СМИ объяснялись опасениями по поводу безопасности северокорейских лидеров. Изменение этой традиции может свидетельствовать об уверенности Ким Чон Ына в том, что он контролирует ситуацию в стране, а также о его стремлении показать КНДР в качестве нормального государства.