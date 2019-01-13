Представители администрации президента и Корейской конфедерации профсоюзов провели встречу

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11 января состоялась закрытая встреча высокопоставленных представителей администрации президента РК и Корейской конфедерации профсоюзов. В ней приняли участие начальник управления по вопросам политики администрации президента Ким Су Хён и председатель Центрального комитета конфедерации Ким Мён Хван. Представители администрации внимательно выслушали мнение и требования конфедерации. Она выступала за прекращение работы по увеличению периода действия гибкого графика работы. В этой связи организация приостановила своё участие в новом комитете по вопросам труда, экономики и общества, требуя встречи с президентом. В этой связи предполагается, что в ходе встречи представители администрации призвали членов конфедерации продолжить работу комитета, который является платформой для обсуждения текущих социальных вопросов правительством, трудовыми и деловыми кругами. Между тем, 15 января президент РК Мун Чжэ Ин намерен провести встречу с представителями крупных, малых и средних компаний. Для участия в ней приглашены около 130 предпринимателей, в том числе главы пяти крупнейших корпораций. Стороны, как ожидается, обсудят вопросы активизации экономики, расширения инвестиций, создания новых рабочих мест. В администрации президента сообщили о планах организовать подобные встречи также с трудовыми кругами и работодателями.