Мун Чжэ Ин: Стремление правительства РК к развитию водородной экономики необратимо

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Стремление правительства РК к развитию водородной экономики необратимо. Она позволит кардинально изменить энергетическую систему страны и послужит превосходной возможностью для нового роста. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в четверг в мэрии Ульсана на презентации дорожной карты развития водородного сектора экономики. Мун Чжэ Ин отметил, что она вызовет поистине революционные перемены в структуре промышленности, заменив источники энергии с угля и нефти на водород. Глава государства напомнил, что РК обладает передовыми технологиями в области водородной энергетики, впервые в мире начав массовое производство водородных автомобилей. Южнокорейский водородный автомобиль на одной заправке может проехать до 600 км, что является мировым рекордом.