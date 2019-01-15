23 января в Швейцарии состоятся переговоры глав МИД РК и Японии

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23 января в Швейцарии министры иностранных дел РК Кан Гён Хва и Японии Таро Коно проведут двусторонние переговоры. Это будет первая встреча сторон после принятия южнокорейским судом решения о выплате компенсаций южнокорейским жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского колониального ига. Об этом сообщил представитель МИД РК. Ожидается, что стороны основное внимание уделят таким вопросам, как компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации и спор вокруг инцидента с наведением южнокорейским военным кораблём радара на японский самолёт. Предположительно, Кан Гён Хва в вопросе о решении суда по компенсациям укажет на невозможность вмешательства правительства в работу судебной системы, а также объяснит Таро Коно, что в настоящий момент обсуждаются меры разрешения спора. Между тем, японское агентство Киодо Цусин указало на то, что Таро Коно намерен передать позицию Токио о готовности принять жёсткие меры противодействия в случае нанесения реального ущерба японской Nippon Steel Corporation, которая находится в центре дела о компенсациях жертвам принудительного труда. В частности, 3 января суд города Тэгу удовлетворил требование истцов об аресте акций компании PNR, созданной совместно Nippon Steel Corporation и южнокорейской POSCO.