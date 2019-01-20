МВФ: Рост мировой экономики в 2019 году составит 3,5%

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По данным МВФ, рост мировой экономики в наступившем году составит 3,5%, что на 0,2% ниже, чем прогнозировалось три месяца назад. Об этом говорится в докладе МВФ, представленном в Давосе. Прогноз на 2020 год понижен с 3,7% до 3,6%. В минувшем году мировой ВВП возрос на 3,7%. По словам главы МВФ Кристин Лагард, «глобальный экономический кризис не ожидает мировую экономику за углом, но она растёт медленнее, чем ожидалось, при этом растут и риски». Среди основных рисков МВФ называет затягивание торгового конфликта между США и Китаем, что приводит к ухудшению инвестиционных настроений на финансовом рынке, проблемы в работе федеральных властей США, возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки и геополитическую напряжённость на Ближнем Востоке. МВФ призвал правительства стран снизить свои задолженности, приготовившись к замедлению темпов роста.