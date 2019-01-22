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Спорт

Южнокорейские футболисты вышли в четвертьфинал Кубка Азии

Write: 2019-01-23 16:29:42Update: 2019-01-23 17:26:23

Южнокорейские футболисты вышли в четвертьфинал Кубка Азии

Photo : YONHAP News

Сборная РК  вышла в четвертьфинал Кубка Азии-2019, проходящего в Объединённых Арабских Эмиратах. Южнокорейские футболисты одержали победу в 1/8 финала над командой Бахрейна со счётом  2:1. Матч состоялся во вторник на стадионе «Рашид» в Дубае. Счёт на 43 минуте первого тайма открыл полузащитник южнокорейской сборной Хван Хи Чхан. В середине второго тайма, на 77 минуте игры, Мохамед Аль-Ромайха из команды Бахрейна сровнял счёт. Победный гол в ворота соперников в дополнительное время забил Ким Чжин Су. В пятницу южнокорейские футболисты встретятся в четвертьфинальном матче с командой Катара. 
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