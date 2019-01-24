Кан Гён Хва: Провокационные полёты японских самолётов вызывают сожаление

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В ходе состоявшейся в среду в Давосе встречи со своим японским коллегой Таро Коно министр иностранных дел РК Кан Гён Хва выразила сожаление по поводу полёта японского военного самолёта на малой высоте вблизи южнокорейского военного корабля. Она отметила, что данный инцидент ещё больше обострил и без того напряжённые отношения между двумя странами. Однако даже в такой ситуации Сеул и Токио по-прежнему имеют общую почву для развития устойчивых связей,- отметила глава южнокорейского МИД. Таро Коно признал, что в отношениях между РК и Японией сложилась непростая ситуация, поэтому он придаёт особое значение личной встрече с южнокорейской коллегой. Как сообщил представитель южнокорейского МИД, в ходе встречи, которая продолжалась 50 минут и проходила за закрытыми дверями, обсуждались наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений и северокорейские проблемы.