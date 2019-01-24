Майкл Помпео: Американо-северокорейский саммит может состояться в ближайшие 60 дней

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Второй американо-северокорейский саммит состоится в пределах ближайших 60 дней. Об этом заявил 24 января госсекретарь США Майкл Помпео в интервью американской радиостанции Podcasts. Срок истекает 24 марта, и в этой связи высказывается предположение о том, что саммит может пройти на месяц позже, чем предполагалось ранее. За день до этого в интервью Fox News Майкл Помпео заявил, что в вопросе денуклеаризации КНДР достигнут реальный прогресс, и стороны ведут диалог. Он также выразил надежду на то, что в ходе второго саммита, который может состояться в конце февраля, удастся согласовать значительные меры.