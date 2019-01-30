Washington Times: США готовят меры поощрения КНДР в ответ на денуклеаризацию

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Администрация Дональда Трампа готовит «особый пакет экономических мер» для КНДР, который будет представлен в ходе второго американо-северокорейского саммита. Как сообщила 28 января газета Washington Times, это набор мер, выгодных для Севера, которые могут быть реализованы в случае, если Ким Чон Ын пойдёт на полную денуклеаризацию. Сообщается, что спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн в ходе закрытых рабочих контактов с представителями КНДР уже озвучивал данный план. Эта новость привлекает внимание в связи с тем, что до сих пор США не представляли конкретных мер в ответ на шаги Севера по денуклеаризации. Осведомлённый источник рассказал, что суть вышеуказанных мер сводится к подготовке крупного фонда объёмом в несколько миллиардов долларов при содействии РК, Японии и ЕС. Эти средства предполагается использовать для развития промышленности в КНДР.