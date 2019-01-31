Суд признал виновным губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су

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30 января суд центрального округа Сеула признал все обвинения против губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су, приговорив его к тюремному заключению на срок 2 года 10 месяцев с отсрочкой исполнения приговора на два года. Ким Гён Су обвинялся в создании препятствий работе госорганов, а также в нарушении закона «О выборах должностных лиц». В ноябре 2016 года Ким Гён Су присутствовал на демонстрации компьютерной программы King Crab, которая искусственно увеличивает количество «лайков» к сообщениям и комментариям в интернете, а затем дал указание использовать её. Речь идёт о массовой фальсификации мнений в интернете перед президентскими выборами в пользу правящей Демократической партии Тобуро. Также отмечается, что Ким Гён Су поддерживал тесный контакт с блогером Druid King Ким Дон Воном, занимавшимся фальсификацией общественного мнения. Он также имел отношение к рекомендации адвоката по фамилии До, которого Druid King просил назначить генеральным консулом РК в Осаке. Суд счёл преступление Ким Гён Су тяжким, учитывая, что в обмен на услуги Druid King была предложена официальная должность. Суд посчитал, что в ходе встречи с блогером Druid King губернатор понял, чем занимается Ким Дон Вон. Также указывается, что без разрешения и согласия Ким Гён Су разработка программы King Crab была бы невозможна. Суд представил целый ряд доводов, подтверждающих вину губернатора. Между тем, сам Ким Гён Су в ходе судебного разбирательства отверг все обвинения в свой адрес.