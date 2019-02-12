В РК приступили к реализации системы sandbox

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11 февраля министерство промышленности, торговли и энергетики РК провело первое заседание специальной комиссии по вопросам ограничений в промышленности. На нём были рассмотрены запросы, направленные частными компаниями. Они касаются установки водородных заправочных станций, цифровой рекламы на автобусах, платных зарядных станций для электромобилей, а также анализа ДНК. Это первый пример применения системы «песочницы» или sandbox, которая представляет собой особый режим, предусматривающий снятие или временную отмену необоснованных и неэффективных норм действующего законодательства с целью облегчения процесса появления новых технологий и разработок на рынке. Водородные заправки разрешили устанавливать на территории Национального собрания, которое является нежилой зоной, в которых по закону установка таких объектов запрещена. Также временно было разрешено внедрение цифровой рекламы на автобусах и платных зарядных станций для электромобилей. На два года одной частной компании разрешили проводить анализ ДНК по некоторым заболеваниям. Компания просила расширить список категорий проведения такого анализа. Кроме того, компании, чьи запросы были удовлетворены, должны оформить страхование ответственности в целях защиты интересов потребителей. В этом вопросе власти решили оказать поддержку.