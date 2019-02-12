Количество занятого населения в РК в январе увеличилось на 19 тыс. человек

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В январе этого года количество занятого населения составило в РК 26 млн 232 тыс. человек. Это на 19 тыс. человек больше, чем год назад. Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, это самый низкий рост с августа прошлого года. Уровень трудоустройства составил 59,2%, что на 0,3% меньше, чем в январе прошлого года. Безработными были в прошлом месяце 1 млн 224 тыс. человек – самый высокий январский показатель за последние 19 лет. Уровень безработицы, составивший 4,5% трудоспособного населения, является самым высоким с января 2010 года. Безработица среди молодёжи до 30 лет составила 8,9%, что на 0,2% больше, чем в январе прошлого года. В сфере производства количество рабочих мест сократилось на 170 тыс., в сфере оптовой и розничной торговли - на 67 тыс. по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, в сфере здравоохранения и социального обеспечения создано 179 тыс., а в сфере информационно-коммуникационных технологий – 94 тыс. новых рабочих мест.