Южнокорейские школьники меняют мнение о КНДР

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Среди южнокорейских школьников наблюдается резкое изменение отношения к КНДР. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Национальным статистическим управлением совместно с министерством образования с 22 октября по 10 декабря прошлого года среди 82 тыс. учеников 597 школ страны. Результаты показали, что только 5,2% считают КНДР врагом. В 2017 году показатель составлял 41%. 28,2% опрошенных указали, что к Северу нужно относиться настороженно. При этом количество школьников, считающих, что с КНДР нужно сотрудничать, выросло с 43,1% до 50,9%. Имидж Севера связали с диктаторством 26,7% респондентов. Предыдущий показатель составлял 49,3%. Оказалось, что у многих школьников северный сосед всё ещё ассоциируется с войной и армией. Естественно, что чем старше респонденты, тем более реалистичными оказались их выводы. Так, если среди учеников младших классов необходимость воссоединения отметили 73,9%, то среди учеников старших классов - 54,6%.