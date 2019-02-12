Фармакологические компании РК вложат 1,5 млрд долларов в новые разработки

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В этом году 43 инновационные фармакологические компании намерены вложить 1 трлн 761 млрд 700 млн вон или 1 млрд 568 млн долларов в новые разработки и исследования. Об этом сообщили 13 февраля в министерстве здравоохранения и социального обеспечения РК. Это на 23,1% больше, чем в 2018 году. Министерство выдаёт статус инновационного предприятия компаниям, которые вкладывают определённый объём средств в новые разработки. К настоящему моменту такой статус имеют 47 компаний. Четыре из них пока не утвердили инвестиционные планы. В этом году целевой объём продаж вышеуказанных инвестиционных компаний определён на уровне 11 млрд 700 млн долларов. Это на 8,9% больше, чем в 2018 году. Эти предприятия намерены развивать технологии и медикаменты, а также работать над выходом на новые зарубежные рынки.