Юг и Север могут расширить список видов спорта, по которым будут созданы единые команды

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Юг и Север, возможно, расширят список спортивных дисциплин, по которым будут созданы объединённые команды для участия в летней Олимпиаде в Токио 2020 года. 14 февраля главы спортивных ведомств РК и КНДР встретились в Лозанне с президентом МОК Томасом Бахом. Они обсудили состав объединённых команд Юга и Севера. Ранее представители двух Корей договорились о создании таковых по четырём дисциплинам – баскетбол среди женщин, хоккей, дзюдо и гребля на байдарках и каноэ. В настоящий момент в качестве дополнительных видов спорта обсуждаются настольный теннис и гандбол. Стороны призвали МОК принять активное участие в решении этого вопроса. 15 февраля по итогам трёхсторонних переговоров возможно окончательное утверждение плана формирования совместных сборных. Между тем, ожидается, что на борьбу за право проведения летней Олимпиады-2032 не повлияет то, что исполком ВАДА признал Антидопинговый комитет КНДР несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Этот вопрос также входит в повестку встречи, намеченной на 15 февраля.