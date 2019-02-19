CNN: Пхеньян и Вашингтон обсуждают возможность обмена представителями по вопросам связи

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​Пхеньян и Вашингтон ведут рабочие переговоры по вопросам повестки предстоящего второго двустороннего саммита, условиям обеспечения безопасности и протоколу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомлённый источник. Данный вопрос обговаривался в первом пункте совместного заявления, принятого по итогам американо-северокорейского саммита в Сингапуре. Первый пункт, как отмечает CNN, открывает двери для установления официальных отношений между КНДР и США. Однако, по мнению экспертов, Пхеньян ожидает от Вашингтона более серьёзных шагов. Процедура установления отношений подразумевает поэтапное создание представительства, постоянного пункта связи, а затем и посольства. Если стороны действительно обсуждают возможность обмена представителями по вопросам связи, то КНДР и США допускают возможность последующего установления постоянных пунктов связи. В прошлом году в ходе саммита в Сингапуре Дональд Трамп отмечал необходимость принятия предварительных мер для обеспечения возможности в будущем направить в КНДР посла.