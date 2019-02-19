РК и Индонезия возобновили переговоры по соглашению CEPA

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19 февраля в Джакарте в рамках бизнес-форума РК и Индонезии состоялась встреча министра промышленности, торговли и энергетики РК Ким Хён Чжона и его индонезийского коллеги Энггартиасто Лукита. Стороны официально объявили о возобновлении переговоров по двустороннему Всеобъемлющему соглашению об экономическом партнёрстве (CEPA). В 2007 году РК заключила соглашение о свободной торговле со странами АСЕАН, в число которых входит и Индонезия. В марте 2012 года начались переговоры РК и Индонезии о Всеобъемлющем соглашении. Однако стороны не смогли прийти к консенсусу по ряду вопросов. В итоге с 2014 года переговоры были прекращены. Как сообщили в правительстве РК, данное соглашение предоставляет возможность повысить уровень партнёрства и взаимной выгоды.