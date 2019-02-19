В марте в РК начнётся коммерческая эксплуатация 5G

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В марте РК станет первой в мире страной, которая начнёт коммерческую эксплуатацию сети 5G. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая в среду в Сеуле на совещании по вопросам инноваций. В прошлом году компания KT протестировала мобильную связь пятого поколения 5G во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане. 5G обеспечивает передачу данных в 40-50 раз быстрее, чем широко распространённая технология 4G (LTE). Услуги связи 5G начнут предоставлять три южнокорейских мобильных оператора - SK Telecom, KT и LG Uplus, которые до конца этого года выделят на её развитие 3 трлн вон (2 млрд 600 млн долларов).