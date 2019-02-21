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Компания Samsung Electronics представила смартфон со складывающимся экраном Galaxy Fold. Презентация нового устройства состоялась в среду в Сан-Франциско. В сложенном состоянии Galaxy Fold можно использовать как смартфон, а в разложенном он по функциям заменяет планшет. Новый смартфон обладает двумя дисплеями — фронтальным диаметром 4,6 дюймов и внутренним диаметром 7,3 дюйма. Расширенный дисплей позволяет устройству поддерживать одновременную работу с тремя активными приложениями на внутреннем экране. В устройстве впервые в мире используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. В компании утверждают, что это самый быстрый и надёжный сканер среди мобильных устройств. Galaxy Fold поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку, может сам заряжать другое устройство беспроводным способом. Смартфон оснащён шестью камерами. Три находятся на задней панели, одна - на передней и две — на гранях. Устройство поступит в продажу 26 апреля. Его цена начинается от 1980 долларов.