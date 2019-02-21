Премьер-министр Индии прибыл с государственным визитом в РК

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в четверг в Сеул с двухдневным государственным визитом. По сообщению администрации президента РК, южнокорейско-индийский саммит и банкет в честь высокого гостя от имени президента РК Мун Чжэ Ина состоятся в пятницу. В ходе переговоров лидеры двух стран планируют подтвердить поддержку Индией мирного процесса на Корейском полуострове, обсудить пути сотрудничества в области создания атмосферы мира и процветания не только для Кореи, но и для всего мира. Стороны также обсудят методы реализации «Новой южной политики» Сеула и индийской «Новой восточной политики». Визит премьер-министра Индии в РК является ответом на визит президента РК Мун Чжэ Ина в Дели в июле прошлого года.