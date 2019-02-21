Северокорейские СМИ сообщили о поездке Ким Чон Ына в Ханой для участия во втором саммите КНДР-США

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Северокорейские СМИ сообщили в воскресенье утром о том, что глава госсовета КНДР Ким Чон Ын отправился в Ханой, где 27-28 февраля состоится второй северокорейско-американский саммит. В сообщениях центрального телевидения КНДР, агентства ЦТАК и газеты «Нодон синмун» говорится, что специальный поезд северокорейского лидера отправился с Пхеньянского вокзала 23 февраля в 16:32. Сообщения проиллюстрированы фотографиями с церемонии проводов. Северокорейские СМИ отмечают, что лидера страны в поездке сопровождают заместители председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоль, Ли Су Ён, О Су Ён, Ким Пхён Хэ, министр народных вооружённых сил Но Гван Чхоль, министр иностранных дел Ли Ён Хо, заместитель заведующего международным отделом отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. Между тем, в списке сопровождающих северокорейского лидера не упоминается его супруга Ли Соль Чжу. Сообщается также о том, что председатель госсовета КНДР совершит государственный визит во Вьетнам по приглашению руководства страны.