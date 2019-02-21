Лидер КНДР Ким Чон Ын прибудет во Вьетнам 26 февраля

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Прибытие главы госсовета КНДР Ким Чон Ына в Ханой ожидается 26 февраля. Во второй половине дня 24 февраля его спецпоезд проехал через китайский город Тяньцзинь. В данный момент он движется по направлению в Гуанчжоу. Учитывая скорость бронепоезда в 60-70 км/ч, предполагается, что он прошёл уже половину пути. Китайские власти принимают повышенные меры безопасности. О расписании движения поезда не сообщается, а доступ к информации для СМИ строго ограничен. Сообщается, что в районе станции Пинсян, которая является последней по пути следования поезда на территории Китая, готовятся к приёму поезда. Поступает информация о том, что бронирование номеров в близлежащих гостиницах запрещено, а отправление поездов 25 февраля отменено. Это говорит о том, что спецпоезд Ким Чон Ына приближается к границе. Дорога, идущая от границ Китая и Вьетнама до Ханоя, будет закрыта 26 февраля с 6 до 14 часов. Между тем, по данным ТАСС, спецпоезд прибудет на вокзал Донгданг приграничной с Китаем северной вьетнамской провинции Лангшон, откуда северокорейский лидер Ким Чон Ын направится в Ханой на автомобиле.