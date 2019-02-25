Глава Госсовета КНДР Ким Чон Ын прибыл во Вьетнам

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26 февраля председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын прибыл во Вьетнам для участия во втором саммите с президентом США Дональдом Трампом. В 8:13 утра по местному времени специальный поезд северокорейского лидера прибыл на станцию Донгданг во вьетнамской провинции Лонгшан на границе с Китаем. На перроне был сооружён специальный мост, покрытый красной ковровой дорожкой, вдоль которой выстроился почётный караул. От имени руководства Вьетнама Ким Чон Ына встречал заведующий канцелярией правительства Вьетнама Май Тиен Зунг, на выходе из здания вокзала его ожидали школьники с флажками КНДР, а также более ста журналистов. На площади перед вокзалом Ким Чон Ын пересел в лимузин Mercedes-Benz и отправился в Ханой, до которого 170 километров. Путь занял около трёх часов. Для обеспечения безопасности движение на шоссе Донгданг - Ханой, а также на ряде центральных улиц вьетнамской столицы было перекрыто. Его резиденцией на время саммита является отель Melia.