План реализации госбюджета РК на январь превышен

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Правительство РК превысило план по реализации госбюджета на январь. Об этом сообщили 25 февраля на втором заседании комитета финансового контроля министерства планирования и финансов. По словам замминистра Ку Юн Чхоля, бюджет центрального правительства на этот год, составляющий 289,5 трлн вон или примерно 259 млрд долларов, выполнен на 10,2%. Это на 4,5 млрд долларов больше, чем планировалось. Местные бюджеты общим размером 192 трлн 300 млрд вон или 172 млрд долларов, выполнены на 13,5%. На заседании была затронута проблема повышения эффективности использования бюджетных средств. По словам Ку Юн Чхоля, повышение этого показателя на 1% даёт эффект, эквивалентный 5 трлн вон. Было решено снизить бюджет неэффективных проектов, в которых уровень реальной реализации три года подряд не превышает 70%. Ку Юн Чхоль ещё раз подчеркнул важность быстрого выполнения бюджета, учитывая, что он нацелен на увеличение количества рабочих мест и активизацию экономики.