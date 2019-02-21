В южнокорейской армии уделяют внимание правам военнослужащих

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Отныне в южнокорейской армии военнослужащий в случае нарушения его прав может получить помощь адвоката по правам человека. Кроме того, в случае дисциплинарного наказания исключается возможность помещения нарушителя на гауптвахту. Такие меры включены в общий план министерства обороны по правам военнослужащих, рассчитанный на период с 2019 по 2023 год. Особенность этого плана заключается во введении системы адвокатов по вопросам прав человека. Она направлена на оказание юридической помощи военнослужащим в случае нарушения их прав, в том числе, на предотвращение повторного ущерба пострадавшему в ходе следствия. Для этого в дивизии будут направлены по одному адвокату, общая численность которых достигнет 100 человек. Кроме того, в министерстве обороны заявили о планах продолжать работу по искоренению практики принятия иррациональных решений на местном уровне, в том числе необоснованных личных приказов командования. Именно с этой целью из набора мер дисциплинарных взысканий будет исключено помещение военнослужащих на гауптвахту. Вместо этого появились такие пункты как обучение воинской дисциплине и сокращение денежного довольствия. Также решено создать органы, которые будут заниматься предотвращением преступлений в армии на сексуальной почве. Планируется ввести систему оценки уровня соблюдения прав человека в армии.