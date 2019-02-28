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26 февраля в 20:54 по местному времени президент США Дональд Трамп прибыл в Ханой. В аэропорту его встречали глава МИД Вьетнама Фам Бинь Минь и другие представители правительства. У самолёта был выстроен почётный караул вьетнамских военных. Из аэропорта глава Белого дома направился в отель JW Marriott. «Только что прибыл во Вьетнам. Спасибо всем за прекрасный приём в Ханое. Огромные толпы, и так много любви!" - написал Дональд Трамп в своём Twitter. По пути из Вашингтона в Ханой самолёт президента США сделал остановки на британской авиабазе Милденхолл и американской военной базе Эль-Удейд в Катаре.