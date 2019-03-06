Президент РК посетит с государственным визитом Бруней, Малайзию и Камбоджу

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С 10 по 16 марта президент РК Мун Чжэ Ин посетит с государственным визитом Бруней, Малайзию и Камбоджу. Об этом сообщил 4 марта представитель администрации главы государства Ким Ый Гём. С 10 по 12 марта Мун Чжэ Ин посетит Бруней, где он встретится с султаном Хассаналом Болкиахом. Они обсудят вопросы проведения специального саммита Брунея и РК-АСЕАН, а также активизацию сотрудничества. С 12 по 14 марта состоится визит в Малайзию. Южнокорейский лидер проведёт встречу с королём Малайзии Тенгку Абдуллой и премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Будут обсуждаться вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений. С 14 по 16 марта южнокорейский президент посетит Камбоджу, где проведёт саммит с королём Нородомом Сиамони и премьер-министром Хун Сеном. Стороны намерены обсудить план расширения реального сотрудничества в целях взаимного процветания. Все три страны являются важными партнёрами РК в реализации «новой южной политики», а предстоящее турне нацелено на укрепление дружеских и деловых отношений.