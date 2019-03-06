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В мире

Майкл Помпео стремится убедить КНДР в отсутствии необходимости в ядерном оружии

Write: 2019-03-05 11:40:22Update: 2019-03-05 11:55:11

Майкл Помпео стремится убедить КНДР в отсутствии необходимости в ядерном оружии

Photo : YONHAP News

Северокорейская ядерная проблема представляет угрозу для будущих поколений американцев. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе выступления в Johnston High School  для членов общественной организации «Future Farmers of America». Он подчеркнул, что в качестве госсекретаря он ставит цель убедить КНДР в том, что она не нуждается в ядерном оружии, в том, что Пхеньяну нужно изменить стратегию развития, приступив к отказу от оружейных систем с тем, чтобы обеспечить условия процветания северокорейского народа. Говоря о втором саммите КНДР и США он заявил, что стороны достигли некоторых подвижек. Он сказал: «Мы не достигли того, на что надеялись и это  урок, по которому много чего предстоит сделать». 
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