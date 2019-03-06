Майкл Помпео: США стремятся направить КНДР на правильный путь

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Политика стратегического терпения администрации бывшего президента США Барака Обамы в решении ядерной проблемы КНДР потерпела неудачу, поэтому нынешняя американская администрация пытается исправить ситуацию. Об этом заявил в интервью американской телекомпании Gray Television госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя заявление Дональда Трампа в Ханое относительно гибели американского студента Отто Вормбиера, находившегося в заключении в КНДР. Помпео заявил, что стремление не допустить подобных трагедий в будущем является целью переговоров с Пхеньяном. Майкл Помпео избежал прямого ответа на вопрос о том, является ли северокорейский лидер Ким Чон Ын ответственным за гибель Отто Вормбиера. Он лишь сказал, что ответственность лежит на политическом режиме КНДР. Такая позиция может указывать на желание американской стороны продолжить диалог с КНДР.