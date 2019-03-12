В партии Свободная Корея обсуждается вопрос об амнистии бывшего президента Пак Кын Хе

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10 марта исполнилось два года с момента объявления импичмента бывшему президенту РК Пак Кын Хе. В этой связи в оппозиционной партии Свободная Корея вновь затронули вопрос о её амнистии. Отмечается, что нынешний президент РК Мун Чжэ Ин и правящая Демократическая партия Тобуро использует импичмент только в качестве средства воздействия на народное мнение. Представитель правящей Демократической партии Тобуро Хон Ик Пхё выразил недовольство действиями оппозиции, заявив, что партия Свободная Корея сначала высказывала отрицательную позицию по импичменту, а теперь предлагает амнистию Пак Кын Хе. В партии Справедливости также подвергли критике позицию партии Свободная Корея, заявив, что она является отрицанием смысла «революции свечей». Оппозиционные партии Справедливого будущего и Демократии и мира выразили разочарование деятельностью нынешнего правительства, указав, что в течение двух лет после импичмента политические силы и правительство не оправдали возложенных на них надежд.