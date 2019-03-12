Экс-президент РК Чон Ду Хван предстал перед судом по обвинению в клевете

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88-летний Чон Ду Хван, который с 1980 по 1988 год был президентом РК, предстал в понедельник перед судом по обвинению в клевете на жертв демократического движения в городе Кванчжу в мае 1980 года. Чон Ду Хван в своих мемуарах назвал «лжецом» ныне покойного католического священника Чо Пио, который утверждал, что стал свидетелем расстрела с вертолётов участников «Движения за демократию 18 мая» в Кванчжу. Родственники Чо Пио подали судебный иск, который был принят в мае прошлого года. В случае признания Чон Ду Хвана виновным он может быть приговорён к двум годам тюремного заключения или штрафу в размере до 5 млн вон (4.400 долларов). Суть дела заключается в выяснении достоверности той части содержания мемуаров, в которой Чон Ду Хван утверждает, что огонь по гражданам с вертолётов не вёлся. В прошлом году специальная комиссия по выяснению обстоятельств «Движения за демократию 18 мая» пришла к выводу о том, что военные расстреливали с вертолёта участников демонстраций. В 1996 году Чон Ду Хван был приговорён к смертной казни за государственную измену и взяточничество. Затем Верховный суд заменил приговор пожизненным заключением, однако год спустя он был помилован указом президента.