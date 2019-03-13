СБ ООН: Пхеньян продолжает ядерную и ракетную программы

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Пхеньян продолжает ядерную и ракетную программы, тем самым нарушая санкции Совета Безопасности ООН. Кроме того, существенно увеличены объёмы запрещённой перевалки нефтепродуктов и угля в открытом море. Это подтверждает неэффективность санкций, введённых в ответ на проведение ядерных и ракетных испытаний. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. При перевалке грузов используются всё более совершенные методы уклонения от санкций, в том числе, маскировка судов с помощью подмены идентификационных данных, использование небольших и незарегистрированных судов без опознавательных знаков. Более того, КНДР предпринимала попытки продавать стрелковое оружие и военное снаряжение повстанцам в Ливии, Судане и Йемене в нарушение эмбарго на поставки оружия, говорится в докладе.