ООН: Находясь под санкциями, КНДР сохраняет свою ядерную программу

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Находясь под санкциями, КНДР сохраняет свою ядерную программу. Более того, она предпринимала попытку приобрести оборудование по обогащению урана. Об этом 10 марта сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на доклад комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении СК. В нём говорится, что КНДР незаконно перевозит грузы, перегружая их в открытом море, что значительно снижает эффективность санкций. Эксперты комитета также отмечают, что северокорейские власти перераспределили ракетные установки по разным районам страны в целях подготовки к вероятным военным действиям со стороны США. Указывается, что для получения денежных средств Пхеньян использует хакерские атаки. К примеру, в прошлом году северокорейские хакеры совершили атаку на банки Индии и Чили, выведя десятки миллионов долларов. Есть информация о том, что КНДР увеличила объём незаконного импорта нефтепродуктов и экспорта угля. Между тем, вновь затронута проблема прав человека в КНДР. Специальный докладчик ООН по этому вопросу Томас Охеа Кинтана выразил обеспокоенность в связи с тем, что в КНДР нарушаются права заключённых, продолжается практика применения пыток. Он подчеркнул необходимость решения данной проблемы путём диалога с северокорейским руководством.