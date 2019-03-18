В РК наступает сезон цветения вишни

Photo : YONHAP News

На этой и следующей неделе прогнозируется более тёплая погода по сравнению со средним показателем прежних лет. В этой связи, как сообщило частное метеорологическое учреждение, на этих выходных в муниципальном округе Чинхэ-гу города Чханвона провинции Кёнсан-Намдо начнётся цветение вишни. Цветение начнётся 7 апреля в Сувоне провинции Кёнгидо и в Инчхоне. Для Сувона это на три дня раньше обычного, а для Инчхона – на шесть дней. С начала до пика цветения обычно проходит около недели. Таким образом, ожидается, что в полной мере насладиться цветением вишни на юге провинции Кёнгидо и в Инчхоне можно будет уже 13-14 апреля. Между тем, ожидается, что к этому моменту в северных районах страны цветение только начнётся.