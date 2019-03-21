РК и США проведут совместные учения береговой охраны

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25 марта на остров Чечжудо прибудет головной катер береговой охраны США класса «Legend» - «Bertholf». Он примет участие в совместных учениях с южнокорейской морской полицией, а также в программе обмена опытом. «Bertholf» несёт вахту в Восточно-Китайском море, работая над предотвращением незаконной перегрузки грузов северокорейскими судами. Совместные учения будут посвящены отслеживанию и проверке судов в море. «Bertholf» отправился из штата Калифорния 20 января, а 3 марта он прибыл на американскую военно-морскую базу «Сасебо» в японской префектуре Нагасаки.