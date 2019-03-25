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С 25 по 30 марта премьер-министр РК Ли Нак Ён посетит Монголию и Китай. В столице Монголии Улан-Баторе он проведёт встречу со своим коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом. Стороны намерены обсудить вопросы укрепления двусторонних отношений, учитывая важность Монголии в реализации «новой северной политики» РК. Он также посетит парк имени корейского борца за независимость Ли Тхэ Чжуна. 27-28 марта Ли Нак Ён посетит Китай. В провинции Хайнань он примет участие в Боаоском Азиатском Форуме, также известном, как «Восточный Давос». В своём выступлении на мероприятии он призовёт участников поддержать усилия Сеула по налаживанию мира на Корейском полуострове. Ли Нак Ён встретится с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, с которым обсудит вопросы экономического давления Пекина на Сеул в связи с размещением в РК американских комплексов ПРО THAAD, а также вопросы сотрудничества в решении проблемы микропыли.