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Иностранные СМИ активно освещают личность Адриана Хон Чана

Write: 2019-03-29 12:20:19Update: 2019-03-29 12:29:36

Иностранные СМИ активно освещают личность Адриана Хон Чана

Photo : KBS News

Иностранные СМИ активно освещают личность проживающего в США гражданина Мексики Адриана Хон Чана, которого Национальная судебная коллегия Испании считает руководителем налёта на посольство КНДР в Мадриде, произошедшего 22 февраля. 27 марта агентство France-Presse со ссылкой на испанский суд, сообщило, что Адриан Хон Чан в течение долгого времени вёл антисеверокорейскую деятельность, находясь в США. В 2012 году человек под этим именем появлялся в эфире одного американского кабельного телеканала. В качестве главы консультационной компании он отвечал на вопросы слушателей о ситуации с правами человека в КНДР и с северокорейскими беженцами. Согласно его резюме, он является соучредителем организации по оказанию помощи северокорейским беженцам, основанной в Калифорнии в 2005 году. В 2006 году, помогая бежать шестерым северянам, он был арестован в Китае и находился под арестом десять дней. В 2008 году Адриан Хон Чан выступил с лекцией о правах человека и внешней политике в женском университете Ихва в Сеуле. В 2015 году он основал исследовательский центр Чосон, деятельность которого направлена против политического режима Ким Чон Ына. Испанский суд выдал ордер на арест Адриана Хон Чана. ФБР занимается этим делом. 
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