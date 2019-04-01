Мун Чжэ Ин: РК и США продолжают тесное сотрудничество

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Предстоящий 11 апреля северокорейско-американский саммит является результатом совпадения принципов южнокорейского правительства и стремлений президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на совещании в своей администрации. Он выразил намерение обсудить пути укрепления взаимодействия с Вашингтоном для достижения дальнейшего прогресса в деле установления прочного мира на Корейском полуострове. Предстоящий саммит является результатом усилий РК и США по скорейшему возобновлению ядерных переговоров,- отметил Мун Чжэ Ин. По его словам, отсутствие договорённостей в ходе второго американско-северокорейского саммита создало временные трудности, но был подтверждён тот факт, что Сеул, Вашингтон и Пхеньян не хотят возвращаться к той ситуации, которая была в прошлом.