В Ханое США передали КНДР документ со списком требований

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В ходе саммита в Ханое президент США Дональд Трамп призвал северокорейского лидера Ким Чон Ына передать американской стороне ядерное оружие и ядерное топливо. Об этом сообщило 29 марта агентство Reuters, ссылаясь на неизвестный источник. Отмечается, что на саммите Ким Чон Ыну было передан документ с таким содержанием. Кроме того, США озвучили широкие требования, включающие предоставление реестра ядерных объектов, обеспечение условий наблюдения за ними, прекращение любой деятельности, связанной с ядерной программой, перевод деятельности учёных и других экспертов, работающих с ядерными технологиями, в другие отрасли, выдача разрешения на осмотр ядерных объектов международной и американской делегациями. В вышеуказанном документе на английском языке, полученном Reuters, также изложено требование полностью закрыть объекты, связанные с разработкой оружия массового уничтожения.