Майкл Помпео: США продолжат экономическое давление на КНДР

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Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил позицию Вашингтона о необходимости продолжения давления на Пхеньян. Выступая 9 апреля на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США, Помпео дал положительный ответ на вопрос о том, продолжит ли Вашингтон политику экономического давления на Север в ходе переговоров с КНДР. Кроме того, на вопрос о целях внешнеполитического блока по Северу Майкл Помпео отметил необходимость полной и подконтрольной денуклеаризации Корейского полуострова. Он также выразил надежду на светлое будущее для северокорейских граждан. Таким образом, глава госдепа США подтвердил позицию о том, что в ответ на денуклеаризацию Север ожидают поощрительные экономические меры.