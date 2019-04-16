В РК пытаются устранить языковой барьер

Photo : YONHAP News

Мэрия города Кояна провинции Кёнгидо заключила рабочее соглашение с компанией BBB Korea в целях реализации совместного проекта по устранению языкового барьера. Таким образом, услуги по предоставлению бесплатных переводов по телефону будут увеличены с четырёх до двадцати языков. Местные власти намерены максимально повысить уровень комфорта при общении местных жителей с туристами и иностранными гражданами, работающими и проживающими в РК. BBB Korea - организация волонтёров, имеющая крупнейшую в РК систему языковых переводов. Она объединяет 4,5 тыс. волонтёров, которые в любое время и в любом месте готовы оказать помощь. Для того, чтобы воспользоваться услугой достаточно позвонить по оперативному номеру BBB Korea 1588-5644, после чего выбрать необходимый язык.