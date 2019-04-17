Новый южнокорейский фильм «Бандит, коп, дьявол» активно продаётся на мировом рынке

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Новый южнокорейский фильм с участием известного актёра Ма Дон Сока «Бандит, коп, дьявол» активно продаётся за рубеж. По имеющимся данным, права на показ картины, премьера которой состоится в мае, уже проданы в 104 страны, в том числе в США и Канаду. Фильм рассказывает историю сотрудничества полиции и бандитской организации в поимке серийного убийцы. За рубежом проявили интерес к истории, заложенной в картине, а также к актёру Ма Дон Соку, который сыграл главу мафиозной группировки. Сам актёр указал, что «Бандит, коп, дьявол» - это традиционный экшен, в котором нет место юмору.