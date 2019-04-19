Южнокорейская часть JSA будет открыта для посещения туристами

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В конце прошлого года Юг и Север должны были открыть для общего доступа Объединённую зону безопасности (JSA). Однако данный проект до сих пор не осуществлён. В этой связи в Командовании силами ООН сообщили о планах сначала открыть для туристов южнокорейскую сторону данной зоны. Об этом 18 апреля заявил заместитель командующего силами ООН в Корее генерал-лейтенант Уэйн Эйр. В настоящий момент переговоры с Севером по этому вопросу заморожены в связи с требованием Пхеньяна исключить из обсуждения Командование сил ООН. Уэйн Эйр, вместе с тем, подчеркнул, что первоочерёдным является достижение договорённости об обеспечении безопасности туристов.