Президент РК Мун Чжэ Ин обещает увеличить поддержку Казахстану

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Возможности сотрудничества между РК и Казахстаном поистине безграничны. С учётом этого, правительства двух стран будут и впредь укреплять отношения стратегического партнёрства. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в воскресенье в Алматы встречи с представителями корейской диаспоры Казахстана. Он обещал оказать дополнительную поддержку южнокорейскому бизнесу в Казахстане и жителям этой центральноазиатской страны. Южнокорейский лидер отметил, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году сотрудничество между РК и Казахстаном неуклонно расширяется. В 2018 году объем двусторонней торговли составил 2 млрд 200 млн долларов, что сделало Казахстан крупнейшим торговым партнёром РК в Центральной Азии. В понедельник в Нур-Султане пройдёт официальная часть визита южнокорейского лидера в Казахстан. Мун Чжэ Ин проведёт переговоры с исполняющим обязанности президента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, который всё ещё обладает значительным политическим влиянием. Казахстан является заключительным пунктом в программе визита президента РК Мун Чжэ Ина в Центральную Азию. Ранее он побывал в Туркменистане и Узбекистане.