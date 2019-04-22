МИД КНДР подверг критике высказывания Джона Болтона

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МИД КНДР выразил недовольство высказываниями советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о саммите в Ханое. 20 апреля в интервью агентству ЦТАК первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи подвергла критике высказывание Болтона о необходимости наличия признаков того, что Север действительно намерен отказаться от ядерного оружия. Она заявила, что советник президента по национальной безопасности должен делать какие-либо высказывания после ознакомления с содержанием диалога, который ведётся между главами КНДР и США. «Заявление Болтона выглядит глупо», - заявила Чхве Сон Хи. Она также отметила, что, если Болтон продолжит в том же духе, то «ни к чему хорошему это не приведёт». Ранее в КНДР заявили о своём нежелании вести переговоры с госсекретарём Майклом Помпео.