Президент РК выразил соболезнования жителям Шри-Ланки

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин выразил соболезнования жителям Шри-Ланки в связи с терактом, унёсшим жизни сотен людей. 21 апреля глава государства, находящийся с государственным визитом в Казахстане, разместил в социальных сетях письменное послание: «В трагедию в Шри-Ланке, произошедшую на Пасху, не верится. Нельзя допустить, чтобы вера и религия стали объектами ненависти. Угроза миру - это враждебные действия, которые человечество не должно допустить. Я выражаю глубокие соболезнования народу Шри-Ланки, жертвам и их семьям». Он также выразил готовность оказать поддержку президенту Майтрипалу Сирисену в скорейшем устранении хаоса и конфликтов. 21 апреля во время празднования Пасхи на Шри-Ланке произошла серия взрывов. По состоянию на 17:00 кор.вр. в понедельник, погибли 290 человек, а число раненых составляет около 500 человек.