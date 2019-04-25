Президент РК встретился с секретарём Совета безопасности России

Photo : YONHAP News

25 апреля президент РК Мун Чжэ Ин встретился с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Во встрече также участвовали заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов, посол России в РК Андрей Кулик, начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён и его заместитель Ким Хён Чжон. Южнокорейский лидер заявил, что в данный момент неотложной задачей является возобновление диалога КНДР и США, а также активизация процесса денуклеаризации. Он отметил, что планы совместных действий России и Китая должны в достаточной степени обговариваться с США. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что прошедший во Владивостоке саммит внесёт вклад в активизацию процесса денуклеаризации и возобновление контактов КНДР и США. Николай Патрушев отметил, что Москва и Сеул стремятся к общей цели - полной денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.