Правительство РК вложит 5 млрд долларов в развитие туризма в провинции Канвондо

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Правительство РК намерено вложить большие средства в развитие туризма в провинции Канвондо. Об этом сообщил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в пятницу на конференции «Видение стратегии экономики мира в провинции Канвондо». Он отметил, что жители провинции Канвондо как никто другой знают, что мир - это залог развития экономики. В качестве примера глава государства назвал программу туристических поездок в северокорейские горы Кымгансан. Мун Чжэ Ин также сообщил о планах открытия в демилитаризованной зоне «Троп мира», организации международного музыкального фестиваля DMZ и фестиваля документального кино, а также создания там центра «мирного туризма». Для этого к 2030 году планируется выделить 5 млрд долларов. В провинции Канвондо также планируется улучшить систему соцобеспечения, расширить сеть культурных объектов, реализовать концепцию инновационных городов, создать центр развития новейших медицинских технологий.