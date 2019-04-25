Наука Правительство РК намерено разработать три новых спутника

Правительство РК намерено в течение семи лет разработать три новых спутника следующего поколения. Соответствующий план был озвучен 26 апреля на 16-м заседании Национального комитета по космосу. Стоимость проекта составляет примерно 300 млрд вон или 258,8 млн долларов. К 2023 году планируется вложить 100,8 млн долларов в проект спутника под номером 4. Он будет оснащён электронно-оптической камерой с полосой обзора 120 км и разрешением 5 метров. Аппарат будет осуществлять наблюдение за урожаем и лесным хозяйством. В 2021 году начнётся разработка спутника следующего поколения под номером 3, который будет запущен на южнокорейской ракете-носителе. Работы по созданию спутника под номером 5 начнутся с 2022 года. Он будет оснащён радиолокационной станцией С-диапазона с визуализацией. Его разрешение 10 метров. Данный аппарат предназначен для осуществления наблюдения за состоянием экологии устьев рек и морских территорий.