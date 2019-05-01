Чхве Сон Хи призвала США изменить подход к вопросу денуклеаризации Севера

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Стремление КНДР к денуклеаризации остаётся неизменным, но США должны поменять свой подход к этому вопросу. Об этом, по данным ЦТАК, заявила первый замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. 30 апреля, отвечая на вопросы журналиста агентства, она сказала: «Наше стремление к денуклеаризации неизменно и когда придёт время, мы откажемся от ядерного оружия. Но это возможно только при условии, что США пересмотрят свой подход по этому вопросу». Чхве Сон Хи также прокомментировала недавнее заявление госсекретаря США Майкла Помпео о «смене курса» в переговорах по денуклеаризации. Она заявила, что это «глупая и опасная попытка разрушить наш режим, не гнушаясь даже военными способами, поскольку с нами ничего не удалось сделать максимальным давлением и экономической блокадой». Она подчеркнула: «Смена курса это не исключительное право США, и мы, при желании, также можем сделать такой выбор. Если США не изменят своей позиции в предложенные нами сроки, то Вашингтон может увидеть нежелательные последствия». Ранее Майкл Помпео в интервью CBS заявил, что в случае неудачи переговоров по денуклеаризации США будут вынуждены «сменить курс».